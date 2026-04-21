"Сочи" дожал "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Сочи» обыграли «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 2:1, в составе «Сочи» дубль оформил Марсело.
- «Сочи» одержал третью победу подряд, а «Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до шести матчей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Сочи" одержал волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мяч забил Иван Олейников (16-я минута). У хозяев дубль оформил Марсело (49; 90+9). На 82-й минуте был удален полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин, а в компенсированное ко второму тайму время самарский клуб остался вдевятером после полученной Томасом Галдамесом прямой красной карточки.
21 апреля 2026 • начало в 17:30
Матч не начался
Марсело стал первым защитником в истории "Сочи", оформившим дубль в чемпионате России.
"Крылья Советов" продлили безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Самарская команда с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" с 18 баллами располагается на последней, 16-й строчке. Как сообщает статистическая служба Opta, сочинский клуб выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года. Тогда же была последняя волевая победа команды в чемпионате.