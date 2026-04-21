"Сочи" дожал "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
19:40 21.04.2026 (обновлено: 20:47 21.04.2026)
"Сочи" дожал "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в РПЛ

"Сочи" в большинстве обыграли "Крылья Советов" и продолжили победную серию в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сочи» обыграли «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1, в составе «Сочи» дубль оформил Марсело.
  • «Сочи» одержал третью победу подряд, а «Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до шести матчей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Сочи" одержал волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мяч забил Иван Олейников (16-я минута). У хозяев дубль оформил Марсело (49; 90+9). На 82-й минуте был удален полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин, а в компенсированное ко второму тайму время самарский клуб остался вдевятером после полученной Томасом Галдамесом прямой красной карточки.
Марсело стал первым защитником в истории "Сочи", оформившим дубль в чемпионате России.
"Крылья Советов" продлили безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Самарская команда с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" с 18 баллами располагается на последней, 16-й строчке. Как сообщает статистическая служба Opta, сочинский клуб выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года. Тогда же была последняя волевая победа команды в чемпионате.
В следующем туре "Крылья Советов" 25 апреля примут московский "Локомотив", днем позднее "Сочи" в гостях сыграют со столичным "Динамо".
Футбол. Кубок России. Суперфинал. Ростов (Ростов-на-Дону) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ЦСКА — "Ростов": смотреть онлайн матч РПЛ 21 апреля
Вчера, 19:00
 
ФутболСпортСочиРоссияИван ОлейниковМарселоСергей Бабкин (25.09.2002)Крылья СоветовЛокомотив (Москва)СочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
