В Ленинградской области коробка взорвалась в руках у мужчины
18:27 21.04.2026
В Ленинградской области коробка взорвалась в руках у мужчины

СК: коробка взорвалась в руках у жителя Ленобласти, возбуждено дело о покушении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области у мужчины в руках взорвалась коробка.
  • Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
  • Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после того, как у жителя Ленобласти в руках взорвалась коробка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, 19 апреля 36-летний мужчина на участке частного дома в СНТ "Чайка" Всеволожского района Ленобласти нашёл пакет, внутри которого находилась картонная коробка, обёрнутая в синюю ткань. "После того как мужчина её поднял, произошёл хлопок. С осколочными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь", - рассказали в пресс-службе СУ СК.
По уголовному делу выполняются следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
