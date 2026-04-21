Сиенко выдвинули на пост президента Федерации велосипедного спорта России
13:14 21.04.2026
Сиенко выдвинули на пост президента Федерации велосипедного спорта России

© РИА Новости / Павел Лисицын — Генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Сиенко сменит на посту Юрия Кучерявого, который с ноября 2024 года занимал пост главы федерации.
"Минспорт поддерживает его кандидатуру. Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы. Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет", - сообщил Дегтярев.
"При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется", - отметил министр.
Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.
