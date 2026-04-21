Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
06:33 21.04.2026
Мария Шукшина заявила о нехватке кино на социальные темы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Шукшина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Шукшина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, актриса Мария Шукшина заявила РИА Новости о нехватке кино на социальные темы, которое затрагивает насущные проблемы общества.
"Нет социальных фильмов о сегодняшнем дне, о насущном, о проблемах и их осмыслении. Я не говорю о решении этих проблем, хотя бы об осмыслении и преодолении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, каких фильмов не хватает сегодня.
Шукшина отметила, что отсутствие фильмов на социальную проблематику - это большая проблема и беда, которая ведет к тому, что молодежь растет без понимания того, что происходит в мире, и не умеет отличать плохое от хорошего.
КультураРоссияМария ШукшинаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала