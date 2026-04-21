Мария Шукшина заявила о нехватке кино на социальные темы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, актриса Мария Шукшина заявила РИА Новости о нехватке кино на социальные темы, которое затрагивает насущные проблемы общества.
"Нет социальных фильмов о сегодняшнем дне, о насущном, о проблемах и их осмыслении. Я не говорю о решении этих проблем, хотя бы об осмыслении и преодолении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, каких фильмов не хватает сегодня.
Шукшина отметила, что отсутствие фильмов на социальную проблематику - это большая проблема и беда, которая ведет к тому, что молодежь растет без понимания того, что происходит в мире, и не умеет отличать плохое от хорошего.