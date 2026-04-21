Над Севастополем сбили две воздушные цели

- В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито две воздушные цели.
- Работает ПВО и мобильные огневые группы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Севастополе отражается атака ВСУ, предварительно, сбито две воздушные цели, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18