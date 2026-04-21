21:49 21.04.2026
На церемонии введения в Зал славы FIBA почтили память Ульяны Семеновой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Память Ульяны Семеновой и Оскара Шмидта почтили минутой молчания перед началом церемонии включения в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
  • Ульяна Семенова — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР, стала первой спортсменкой не из США, включенной в Международный зал баскетбольной славы.
  • Оскар Шмидт — рекордсмен по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста, лучший бомбардир в истории летних Олимпийских игр и чемпионатов мира под эгидой FIBA.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Память двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной СССР Ульяны Семеновой и лучшего снайпера трех Олимпиад бразильца Оскара Шмидта почтили минутой молчания перед началом церемонии включения в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
Церемония проходит во вторник в Берлине. О смерти Семеновой стало известно 9 января, баскетболистке было 73 года. О кончине Шмидта в 68-летнем возрасте стало известно 17 апреля, на протяжении последних 15 лет бразилец боролся с опухолью мозга.
Семенова становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы. С Семеновой в составе национальная сборная с 1968 по 1985 год не проиграла ни одного официального турнира. В 1993 году она стала первой спортсменкой не из США, включенной в Международный зал баскетбольной славы, в 1999-м Семенова была включена в Женский зал баскетбольной славы, в 2007 году вошла в Зал славы FIBA.
Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет), лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира под эгидой FIBA. В 1991 году Шмидт был назван одним из 50 величайших игроков FIBA, а в 2010 году был включен в Зал славы организации.
