На церемонии введения в Зал славы FIBA почтили память Ульяны Семеновой

Церемония проходит во вторник в Берлине. О смерти Семеновой стало известно 9 января, баскетболистке было 73 года. О кончине Шмидта в 68-летнем возрасте стало известно 17 апреля, на протяжении последних 15 лет бразилец боролся с опухолью мозга.

Семенова становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы. С Семеновой в составе национальная сборная с 1968 по 1985 год не проиграла ни одного официального турнира. В 1993 году она стала первой спортсменкой не из США, включенной в Международный зал баскетбольной славы, в 1999-м Семенова была включена в Женский зал баскетбольной славы, в 2007 году вошла в Зал славы FIBA.