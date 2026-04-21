Россиянин победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россиянин Эмин Сефершаев стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента в Тиране.

Сефершаеву 28 лет, ранее он побеждал на чемпионатах Европы 2021 и 2025 годов в весовой категории до 55 кг. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира.