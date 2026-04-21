Послевоенная жизнь: опера Родиона Щедрина в театре на Большой Дмитровке
16:05 21.04.2026

Послевоенная жизнь: опера Родиона Щедрина в театре на Большой Дмитровке

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ/Сергей Родионов Варвара Васильевна — Лариса Андреева. Кадр из спектакля "Не только любовь"
Любовный треугольник на фоне жизни послевоенного колхоза – именно эта история писателя Сергея Антонова привлекла в свое время композитора Родиона Щедрина (1932-2025). "Не только любовь" стала первой его оперой и одновременно – одним из лучших произведений классика отечественной музыки ХХ и ХХI века. Постановка идет на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ближайшие показы – 24 апреля и 12 июня.
Володя Гаврилов — Кирилл Матвеев, Наташа — Мария Макеева.

Действие разворачивается в советской деревне, спустя 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. В центре сюжета - любовный треугольник: председатель колхоза Варвара Васильевна, вернувшийся из города парень Володя и его невеста Наташа.
Дирижер-постановщик спектакля Феликс Коробов уверен: сложность этой музыки – в передаче эмоций. "Это партитура редкой эмоциональной силы и художественной выразительности, заслуженно относимая к шедеврам отечественной музыки ХХ века", – подчеркивает музыкант.
Режиссер Евгений Писарев не просто воссоздает на сцене эпоху, описанную в либретто. Его интересует прежде всего лирическая история несостоявшейся любви – драма героев, прошедших через многое. Сюжет выводится на уровень трагического конфликта личных переживаний и общественного долга.
Всех главных персонажей композитор наделил развернутыми и технически очень непростыми ариями. Щедрин использует пределы диапазонов, максимальные физические и эмоциональные ресурсы исполнителей.
Одна из самых известных сцен этой оперы – "Девичьи частушки" из второго действия – часто исполняются как самостоятельный концертный номер. Феликс Коробов отмечает: "Они настолько стали популярны, что сыграли с оперой злую шутку – у многих складывается впечатление, что спектакль легкий, даже опереточный, как говорили раньше "музкомедийный". На самом деле это не так. В действительности это сочинение иной художественной глубины. Драматургическая природа оперы Щедрина значительно сложнее".
Визуальный мир оперы создавали художник-постановщик Максим Обрезков и художник по костюмам Мария Данилова. Импрессионистическая сценография и почти документальные костюмы отражают двойственность музыки: лирическая ткань плетется из частушек и народных напевов.
В автобиографических записках Щедрин вспоминал, как он ездил с фольклорными экспедициями по деревням, и как позднее этот опыт лег в основу оперы "Не только любовь". Щедрин ввел частушку в "серьезную оперу", тогда это считалось невозможным новаторством. "Он все делает не впрямую. Но главное в том, что он увидел во времена послевоенной разрухи в деревнях, где было все: оптимизм и надежда, боль и страх", – отмечает Феликс Коробов.
