Общественник предложил способ защитить россиян от псевдокоучей

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правовые критерии деструктивности организаций, продвигающих деятельность псевдокоучей, необходимо установить в России, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.
"Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками. Организации псевдокоучей должны преследоваться не постфактум по отдельным статьям, а на ранней стадии - именно как деструктивные культы", - сказал NEWS.ru Иванов.
По его словам, сегодня деструктивные секты активно маскируются под светские проекты - бизнес-тренинги, коучинг, "духовное развитие", "женские практики" и йогу, а законодательство за этими изменениями не поспевает.
