Тренер "Ростова" назвал "золотым" заработанное очко в матче с ЦСКА

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба заявил, что его команда заработала "золотое очко" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
"Каждая игра, которые у нас остались, будет настоящая борьба, все команды ищут очки. Сегодня мы получили золотое очко, которое нам очень помогает. Сегодня гол, который мы пропустили, там было минимум 50 подач в нашу штрафную", - сказал Альба журналистам.
Голкипер "Ростова" Хидает Ханкич получил травму и был заменен на 67-й минуте. Вместо него в игру вступил Даниил Одоевский. Основной вратарь Рустам Ятимов встречу пропускал.
"Надо смотреть на травму Ханкича, ему действительно больно. Видимо, хуже, чем Роналдо. Что касается Ятимова, то решили спокойно посмотреть на МРТ, на все показания, и уже потом посмотрим, когда он сможет вернуться. Сейчас сроков назвать не могу", - добавил спикер.