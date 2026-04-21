Тренер "Ростова" назвал "золотым" заработанное очко в матче с ЦСКА
22:35 21.04.2026 (обновлено: 22:54 21.04.2026)
Тренер "Ростова" назвал "золотым" заработанное очко в матче с ЦСКА

Альба: футболисты "Ростова" получили "золотое очко" в матче РПЛ с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Ростова» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
  • Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба назвал заработанное в матче очко «золотым».
  • Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич получил травму и был заменен на 67-й минуте матча.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба заявил, что его команда заработала "золотое очко" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Во вторник в Москве ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ. "Ростов", продливший безвыигрышную серию до трех матчей, располагается на десятой строчке в таблице.
"Каждая игра, которые у нас остались, будет настоящая борьба, все команды ищут очки. Сегодня мы получили золотое очко, которое нам очень помогает. Сегодня гол, который мы пропустили, там было минимум 50 подач в нашу штрафную", - сказал Альба журналистам.
Голкипер "Ростова" Хидает Ханкич получил травму и был заменен на 67-й минуте. Вместо него в игру вступил Даниил Одоевский. Основной вратарь Рустам Ятимов встречу пропускал.
"Надо смотреть на травму Ханкича, ему действительно больно. Видимо, хуже, чем Роналдо. Что касается Ятимова, то решили спокойно посмотреть на МРТ, на все показания, и уже потом посмотрим, когда он сможет вернуться. Сейчас сроков назвать не могу", - добавил спикер.
