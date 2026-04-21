В "Росконгрессе" назвали самые уязвимые торговые пути в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Основной объем морских перевозок в мире проходит через несколько «узловых точек», эскалация в которых влияет на глобальные товарные рынки.

Через такие морские артерии, как Малаккский и Баб-эль-Мандебский проливы, Суэцкий канал, проходит более 55% мирового экспорта зерна, а через Ормузский пролив — около 20% всех поставок нефти и порядка 20% танкеров-газовозов.

Перебои в поставках через «узловые точки» могут вызвать чрезвычайную нестабильность и даже гуманитарные катастрофы в регионах, зависящих от импорта продовольствия, например, в странах Персидского залива.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Основной объем морских перевозок в мире проходит через несколько "узловых точек", любая эскалация в которых мгновенно приводит к последствиям на глобальных товарных рынках, говорится в докладе "Росконгресса" "Страхование морских перевозок: как США используют войну для передела рынка", с которым ознакомились РИА Новости.

"Перевозки по морю обеспечивают более 80% мировой торговли, что делает их стратегически важным фактором, определяющим ее устойчивость и рентабельность. Значительная часть морской торговли проходит через несколько узких проходов — "узловых точек", где сосредоточены важнейшие логистические маршруты", – говорится в докладе.

В частности, по данным экспертов, через Малаккский пролив между Малайзией и островом Суматра ежегодно проходят грузы на более чем 2,8 триллиона долларов, а через Ормузский пролив - на сумму более триллиона долларов в год.

"Через такие морские артерии, как Малаккский и Баб‑эль‑Мандебский проливы, Суэцкий канал проходит более 55% мирового экспорта зерна. Через Ормузский пролив проходит около 20% всех поставок нефти и порядка 20% танкеров‑газовозов. Любая эскалация в этих районах мгновенно конвертируется в скачок размера фрахта, стоимости страховки и цен на сырье, усиливая волатильность на товарных рынках", - отмечают авторы.

При таком уровне концентрации критически важных торговых потоков резко возрастают риски для энергетической и продовольственной безопасности, говорится в докладе.