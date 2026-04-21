Журова оценила дело WADA против Логиновой

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой проводится для того, чтобы не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Абсолютно точно, что это делается намеренно. Подобное считывается легко. С 2014 года они мурыжили российских спортсменов, что они не могут участвовать в международных соревнованиях, пока РУСАДА не исправит все нарушения. Сейчас им нужно продолжить эти нападки. Не знаю, опять ли это идет со слов Родченкова или нет, но, насколько я помню, Логинова в тот момент вообще не была причастна к управлению РУСАДА, чтобы ей предъявлять подобные претензии", - сказала Журова

"Мне кажется, это попытка зацепиться, потому что есть страны, которые категорически не хотят нас видеть, поэтому придумывают всякие методы, чтобы организовать новые ограничения. Более того, сколько лет прошло, уже выросло новое поколение спортсменов. Те, кто выступали в Сочи, уже в большинстве своем завершили карьеры. Остались единицы. Наши спортсмены постоянно проверяются на допинг, и я не слышу, чтобы их дисквалифицировали", - добавила она.