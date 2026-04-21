Журова оценила дело WADA против Логиновой
10:11 21.04.2026 (обновлено: 13:03 21.04.2026)
Журова оценила дело WADA против Логиновой

  • Светлана Журова считает, что расследование WADA в отношении Вероники Логиновой проводится с целью недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой проводится для того, чтобы не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА.
"Абсолютно точно, что это делается намеренно. Подобное считывается легко. С 2014 года они мурыжили российских спортсменов, что они не могут участвовать в международных соревнованиях, пока РУСАДА не исправит все нарушения. Сейчас им нужно продолжить эти нападки. Не знаю, опять ли это идет со слов Родченкова или нет, но, насколько я помню, Логинова в тот момент вообще не была причастна к управлению РУСАДА, чтобы ей предъявлять подобные претензии", - сказала Журова.
"Мне кажется, это попытка зацепиться, потому что есть страны, которые категорически не хотят нас видеть, поэтому придумывают всякие методы, чтобы организовать новые ограничения. Более того, сколько лет прошло, уже выросло новое поколение спортсменов. Те, кто выступали в Сочи, уже в большинстве своем завершили карьеры. Остались единицы. Наши спортсмены постоянно проверяются на допинг, и я не слышу, чтобы их дисквалифицировали", - добавила она.
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times. Функционер отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.
