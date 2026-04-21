"Это может шокировать". Какую ошибку делают верующие на Радоницу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Радоницу — день "особого" поминовения усопших. Насчет этого подчас разгораются нешуточные споры. Нужно ли идти на кладбище? Стоит ли оставлять там еду? О "родительской Пасхе" и главных заблуждениях, связанных с ней, — в материале РИА Новости.

Не тот день

В последнее время, если верить статистике, в "пасхальных мероприятиях" принимает участие в среднем более 70 процентов россиян. Только в одной столице "праздник праздников" встречает более миллиона человек.

Но — по-разному: одни идут ко всенощной; другие лишь приносят на освящение покрашенные яйца и куличи. Фиксируют социологи и еще один весьма устойчивый вариант празднования — многие в этот день устремляются на кладбище.

Только вот в церковном уставе подобного предписания не найдешь.

Поминать усопших в день главного христианского торжества начали максимум лет 70 назад. В разгар хрущевских антирелигиозных гонений подавляющее большинство храмов закрыли. Поэтому, кроме как на могилах родственников, Пасху негде было встретить.

Традиция закрепилась и дожила до наших дней. Правда, в Церкви неизменно призывают от нее отказаться. Ведь, начиная с Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), в течение Страстной и Светлой недель поминовение усопших не совершается.

Смысл запрета в следующем: своим воскресением Иисус победил смерть и даровал вечную жизнь всем людям. Чин возобновляется лишь на девятый день после Воскресения Христова — когда наступает Радоница.

Пляски на могилах

Все бы ничего, да только, если заглянуть в требники, окажется, что никаких особых богослужений в этот день нет. В отличие от той же Троицкой (Вселенской) родительской субботы — другой поминальной даты.

Более того, в некоторых этнографических источниках содержатся и вовсе шокирующие описания того, как на Руси отмечали Радоницу.

"Это был всенародный праздник. Приносили еду и питье: кутью, пироги, яйца, блины, калачи, сырники, вино, пиво и прочие угощения. Выходила отмечать вся деревня", — писал в своей работе по этому поводу русский фольклорист XIX века Иван Калинский.

Удивительно, но нечто похожее можно встретить и в духовных книгах. "Сходились мужи и жены на жальники и плакали с кричанием великим, а когда начнут играть скоморохи-гудошники, то они перестают рыдать, а плясать начинают да бить в ладони прямо на тех же жальниках (кладбищах — Прим. ред.)", — гласил "Стоглав", сборник церковных правил XVI столетия.

Да и вообще духовенство не возбраняло веселья на могилах. При одном условии: если совершается оно исключительно на Радоницу. И в этом есть особый смысл. Еще в древние времена христиан призывали отмечать Светлое Христово Воскресение не только с живыми, но и с мертвыми.

"Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня", — писал в IV столетии святитель Амвросий Медиоланский в одном из посланий к пастве.

Так что же делать нынешним верующим: плакать или радоваться? И как помянуть усопших, не нарушив канонов?

Розы или радость

В действительности, все не так сложно. В Церкви Радоница не признана каким-то особым днем поминовения умерших. Для этого существуют родительские субботы. А это — вполне себе рядовая дата. Просто с принятием христианства ее "воцерковили".

Причем — только на Руси. В календарях остальных поместных церквей слово "Радоница" вообще не встречается. И, к слову, до сих пор неясно, что именно оно означает. По одной версии, так язычники именовали ту самую весеннюю тризну. По другой, речь идет о "Дне роз" — якобы, русские переняли у итальянцев аналогичный праздник "розалий".

Но, пожалуй, самая распространенная трактовка — "радость". И не только из-за многочисленных исторических свидетельств о "плясках на могилах".

Дело еще и в том, что характер службы на Радоницу принципиально отличается от других, что совершаются в поминальные дни. Вместо грустных протяжных песнопений хор исполняет веселые гимны.

У невоцерковленных это может вызвать сильный диссонанс. Ведь, рассуждают они, повод-то совсем не радостный. Напротив, следует облачиться в черные одежды, скорбеть и унывать. На самом деле, подчеркивают священнослужители, это сугубо народное толкование. С православной верой оно не имеет ничего общего.

"Есть вопросы"

А вот с другим обычаем все сложнее. Многие уверены, что на Радоницу следует не просто сходить на кладбище навестить покойников, но и оставить на могилах пасхальные яйца и куличи.

"Еда поминальных трапез — это православная традиция. Какую-нибудь конфетку положить — можно предположить, что какой-нибудь неимущий зайдет и ее съест. Как мы будем против такого? Но это (принесение пасхальной снеди на могилы — Прим. ред.) — некоторое искажение традиции", — говорит заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

Ведь объединяющее христиан начало, продолжает он, это именно поминальная трапеза, за которой можно накормить нуждающегося и попросить его помолиться за усопшего родственника.

А уж привычка некоторых оставлять на погосте алкоголь и сигареты — явный самодел. "Это уже больше коррелирует с языческими дохристианскими традициями, когда приносились какие-то жертвы. С христианством это не связано", — указывает архиерей.