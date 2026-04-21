ПВО сбила пять беспилотников над Севастополем

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Атаку ВСУ отразили в Севастополе, над морем и в разных районах города сбиты 5 беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации никто из людей не пострадал. От спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях: В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из МКД повреждено окно на балконе и в комнате", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
