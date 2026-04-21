В Воронежской области сбили три беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили три беспилотных летательных аппарата в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
