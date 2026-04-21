Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культуры - РИА Новости, 21.04.2026
16:54 21.04.2026
Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культурного наследия.
  • Глава городского округа «Город Елец» Вячеслав Жабин предложил упростить порядок снятия охранного статуса для объектов, которые полностью утрачены или не имели ценности.
  • Путин согласился с предложением и пообещал проработать его реализацию с коллегами в правительстве.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культурного наследия, которые были полностью утрачены или не имели ценности.
Путин во вторник провел совещание с главами российских муниципальных образований.
Глава городского округа "Город Елец" Елец Вячеслав Жабин в ходе встречи рассказал, что на территории городского округа порядка 350 объектов культурного наследия. Жабин также обратился к президенту России с предложением передать в регионы решения об охране объектов культурного наследия, которые полностью утрачены или не имели ценности.
"Просим передать, упростить порядок снятия охранного статуса, передать эти полномочия на уровень субъектов Российской Федерации при согласовании с министерством культуры", - сказал он, обращаясь к Путину.
Российский лидер предложение одобрил.
"Полагаю, что вы абсолютно правы. Бессмысленно некоторые вещи держать на бумаге, когда на земле их уже не существует. Обязательно поработаю с коллегами в правительстве, чтобы ваше предложение было реализовано", - сказал он.
