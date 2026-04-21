Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культуры

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею передать в регионы решения об охране объектов культурного наследия, которые были полностью утрачены или не имели ценности.

"Просим передать, упростить порядок снятия охранного статуса, передать эти полномочия на уровень субъектов Российской Федерации при согласовании с министерством культуры", - сказал он, обращаясь к Путину.

"Полагаю, что вы абсолютно правы. Бессмысленно некоторые вещи держать на бумаге, когда на земле их уже не существует. Обязательно поработаю с коллегами в правительстве, чтобы ваше предложение было реализовано", - сказал он.