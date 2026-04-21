Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал приехать в Алтайский край - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 21.04.2026
© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Алтайский край и поработать над приоритетными вопросами региона.
Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.
Глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая в ходе встречи пригласила президента РФ посетить регион.
"Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные. И, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае", - сказала Чернолуцкая.
Путин, в свою очередь, принял приглашение.
"Ольга Валерьевна, спасибо большое за приглашение. Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю", - сказал Путин в ответ.
РоссияКалманский районАлтайский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала