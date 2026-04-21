Путин пообещал приехать в Алтайский край

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая пригласила Путина посетить регион.
- Путин принял приглашение и заявил, что намерен поработать над приоритетными вопросами региона.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Алтайский край и поработать над приоритетными вопросами региона.
Глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая в ходе встречи пригласила президента РФ посетить регион.
"Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные. И, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае", - сказала Чернолуцкая.
Путин, в свою очередь, принял приглашение.
"Ольга Валерьевна, спасибо большое за приглашение. Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю", - сказал Путин в ответ.