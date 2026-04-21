Путин пообещал приехать в Алтайский край

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Алтайский край и поработать над приоритетными вопросами региона.

Путин во вторник проводит встречу с представителями муниципального сообщества РФ на площадке всероссийской муниципальной премии "Служение". Ранее глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов.

"Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные. И, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае", - сказала Чернолуцкая.

Путин, в свою очередь, принял приглашение.