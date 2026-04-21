Путин о специальной военной операции: Россия знает, чем все закончится

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия знает, чем закончится специальная военная операция, и будет реализовывать поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, чем все это (специальная военная операция - ред.) закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", - сказал глава государства на встрече с представителями муниципального сообщества.
Путин также отметил, что боевые действия - это всегда сложная и опасная вещь.
"Уверен, они (задачи и цели СВО - ред.) будут достигнуты", - заключил российский лидер.