Путин о специальной военной операции: Россия знает, чем все закончится - РИА Новости, 21.04.2026
16:13 21.04.2026 (обновлено: 16:25 21.04.2026)
Путин о специальной военной операции: Россия знает, чем все закончится

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция.
  • Он подчеркнул, что поставленные цели и задачи будут достигнуты, и отметил сложность и опасность боевых действий.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия знает, чем закончится специальная военная операция, и будет реализовывать поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, чем все это (специальная военная операция - ред.) закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", - сказал глава государства на встрече с представителями муниципального сообщества.
Путин также отметил, что боевые действия - это всегда сложная и опасная вещь.
"Уверен, они (задачи и цели СВО - ред.) будут достигнуты", - заключил российский лидер.
