Путин напомнил о механизме страховки, говоря о паводках в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам в связи с паводками в Дагестане.
- Он сказал, что обсудит с правительством вопрос о поиске механизмов для помощи в осуществлении страховки.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с паводками в Дагестане, отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам.
"Страховка - хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать. Всё-таки это хороший способ защиты интересов граждан", - сказал Путин в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.
Он отметил, что обсудит этот вопрос с правительством.