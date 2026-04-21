Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков
15:45 21.04.2026 (обновлено: 20:23 21.04.2026)
Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков

Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил найти решения для помощи жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков.
  • Президент отметил, что многие домовладения были построены без должного оформления.
  • Путин призвал не допускать излишнего формализма и помочь людям, даже если их дома построены с нарушениями нормативных документов.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил найти решения для помощи жителям Дагестана, чьи поврежденные паводком дома были построены без должного оформления.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
Президент отметил, что многие строения, домовладения в Дагестане были построены без должного оформления. Нужно в будущем делать все для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и полном объеме, добавил он.
"Но — и вот это, все, что скажу после этого "но", — очень важно. Но люди построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением этих нормативных документов, у них ничего нет. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя. Нужно им все равно помогать, и я вас прошу найти эти нормативные правовые решения. Такую же команду получили федеральные органы власти. Чтобы не было излишнего формализма. Людям нужно помочь", — сказал Путин в ходе совещания.
Путин спросил о самочувствии у пострадавшего главы Беловского района
Вчера, 15:47
 
