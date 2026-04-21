Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил старт голосования за проекты благоустройства - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 21.04.2026
Путин объявил старт очередного голосования за проекты благоустройства

© РИА Новости / Юрий КочетковПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин объявил старт очередного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
  • Он напомнил, что на реализацию лучших проектов ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил старт очередного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
"И сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды", - сказал Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Президент напомнил, что на реализацию лучших проектов ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.
Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" в статусе федерального проекта. Благодаря этому проекту благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства, во дворах устанавливаются лавочки и урны, обновляется освещение и асфальтируются проезды.
Голосование за объекты благоустройства по федпроекту "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2021 года. В 2025 году на всероссийское онлайн-голосование было представлено более 6 тысяч объектов из порядка 1,7 тысячи муниципальных образований.
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала