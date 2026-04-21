Путин объявил старт голосования за проекты благоустройства

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил старт очередного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
"И сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды", - сказал Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Президент напомнил, что на реализацию лучших проектов ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.
Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" в статусе федерального проекта. Благодаря этому проекту благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства, во дворах устанавливаются лавочки и урны, обновляется освещение и асфальтируются проезды.
Голосование за объекты благоустройства по федпроекту "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2021 года. В 2025 году на всероссийское онлайн-голосование было представлено более 6 тысяч объектов из порядка 1,7 тысячи муниципальных образований.