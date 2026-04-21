Россия в марте втрое нарастила поставки пшеницы в Грузию
07:56 21.04.2026 (обновлено: 10:51 21.04.2026)
Россия в марте втрое нарастила поставки пшеницы в Грузию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в марте 2025 года утроила экспорт пшеницы на грузинский рынок в годовом выражении.
  • Сумма поставок российской пшеницы в Грузию увеличилась до 8,1 миллиона долларов, в то время как поставки из других стран (ОАЭ и Казахстана) были значительно меньше.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок - до 8 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза.
В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В МИД России рассказали о процессе нормализации отношений с Грузией
27 марта, 01:14
 
