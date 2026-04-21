В Ростовской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области на станции Персиановка повреждена контактная сеть в результате постороннего вмешательства.
- Задерживаются 15 поездов.
- Пригородные поезда продолжают курсировать.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контактная сеть повреждена в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживаются 15 поездов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
"Сегодня, 20 апреля, в 21.31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено", - говорится в сообщении.
На ж/д станции Туапсе повреждена контактная сеть
16 апреля, 09:20
В СКЖД отметили, что на время до трех часов задерживаются поезда №50 Санкт-Петербург – Кисловодск, №126 Москва – Новороссийск, №138 Нижний Новгород – Кисловодск, №326 Пермь – Новороссийск, №28 Москва – Симферополь, №36 Санкт-Петербург – Адлер, №84 Москва – Адлер, №4 Москва – Кисловодск, №418 Самара – Адлер, №143 Кисловодск – Москва, №11 Анапа – Москва, №125 Новороссийск – Москва, №339 Новороссийск – Нижний Новгород, №49 Кисловодск – Санкт-Петербург, №249 Новороссийск – Москва.
При этом курсирование пригородных поездов не отменяется.
В Таганроге после ракетного удара загорелись склады
19 апреля, 06:56