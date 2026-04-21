В Ростовской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контактная сеть повреждена в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживаются 15 поездов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

"Сегодня, 20 апреля, в 21.31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено", - говорится в сообщении.