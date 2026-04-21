Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 21.04.2026 (обновлено: 00:45 21.04.2026)
В Ростовской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

На станции Персиановка из-за вмешательства повреждена контактная сеть

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Железнодорожная платформа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области на станции Персиановка повреждена контактная сеть в результате постороннего вмешательства.
  • Задерживаются 15 поездов.
  • Пригородные поезда продолжают курсировать.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контактная сеть повреждена в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживаются 15 поездов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
"Сегодня, 20 апреля, в 21.31 мск в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено", - говорится в сообщении.
В СКЖД отметили, что на время до трех часов задерживаются поезда №50 Санкт-ПетербургКисловодск, №126 МоскваНовороссийск, №138 Нижний Новгород – Кисловодск, №326 Пермь – Новороссийск, №28 Москва – Симферополь, №36 Санкт-Петербург – Адлер, №84 Москва – Адлер, №4 Москва – Кисловодск, №418 Самара – Адлер, №143 Кисловодск – Москва, №11 Анапа – Москва, №125 Новороссийск – Москва, №339 Новороссийск – Нижний Новгород, №49 Кисловодск – Санкт-Петербург, №249 Новороссийск – Москва.
При этом курсирование пригородных поездов не отменяется.
Ростовская областьПроисшествияМоскваКисловодскНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала