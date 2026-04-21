Врач назвала пищевые привычки детей, приводящие к диабету и ожирению - РИА Новости, 21.04.2026
15:15 21.04.2026 (обновлено: 15:24 21.04.2026)
Врач назвала пищевые привычки детей, приводящие к диабету и ожирению

Дубровская: прием пищи перед экраном и отказ от обеда может привести к диабету

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-гастроэнтеролог Мария Дубровская назвала пищевые привычки детей, которые могут привести к диабету и ожирению.
  • Среди вредных привычек — прием пищи перед экраном, отказ от обеда в школе, ежедневный доступ к фастфуду и сладким напиткам, а также преобладание в рационе продуктов с быстрыми углеводами.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прием пищи перед экраном, отказ от обеда в школе и ежедневный доступ к фастфуду могут стать причинами диабета и ожирения среди детей, сообщила журналистам врач-гастроэнтеролог московской ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского Мария Дубровская.
"У современных детей формируется ряд устойчивых пищевых привычек, негативно влияющих на здоровье. Среди них... прием пищи перед экраном - с гаджетами или телевизором, из-за чего ребенок не контролирует объем съеденного, отказ от завтрака или замена его продуктами с быстрыми углеводами - сладкие хлопья с молоком, бутерброды с колбасой, сладкий чай, отказ обедать в школе - дети считают, что это "не модно" или "невкусно"; при наличии карманных денег покупают сладкие напитки, пиццу и изделия из теста, поздние приемы пищи дома с большими объемами еды - при этом в рационе мало фруктов, овощей и клетчатки", - рассказала Дубровская.
Эксперт отметила, что среди вредных привычек можно отметить также регулярное употребление сладких напитков, включая газированную воду, преобладание сладких кисломолочных продуктов (йогурты, творожки), что означает избыток простых углеводов и минимальное количество бифидо- и лактобактерий, ежедневный доступ к фастфуду и заказ готовых блюд из ресторанов или гипермаркетов - с красителями, сахаром, консервантами, усилителями вкуса, высоким содержанием жиров и соли.
"В итоге такой характер питания может привести к развитию эрозивных процессов в верхних отделах пищеварительного тракта, жирового гепатоза, инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и ожирения", - подчеркнула Дубровская.
Как ранее сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московские врачи выявили заболевания ЖКТ у 30% детей, прошедших обследование в городских эндоскопических центрах, в большинстве случаев на ранней стадии.
