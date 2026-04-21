Россия разгромила Аргентину в первом матче с флагом и гимном с 2022 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по водному поло нанесла поражение команде Аргентины со счетом 33:11.

Это был первый матч национальных команд РФ по игровым видам спорта, в котором спортсмены выступили под флагом и гимном страны начиная с 2022 года.

Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступать в первом дивизионе Кубка мира по водному поло 2027 года.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло нанесла поражение команде Аргентины в своем первом с 2022 года матче под флагом и гимном во втором дивизионе Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.

Данный матч стал первым для национальных команд РФ по игровым видам спорта, в котором спортсмены выступили под флагом и гимном страны начиная с 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 33:11 в пользу сборной России.

В среду во втором туре россиянки встретятся с немками.

Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступать в первом дивизионе Кубка мира по водному поло 2027 года. Две лучшие команды получают право участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.