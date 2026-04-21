Песков ответил на вопрос о прекращении транзита нефти Казахстана в Германию

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в соответствующие компании вопрос о якобы прекращении транзита нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая.

"Этого я не знаю. Это нужно в нашу соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я не готов вам что-то ответить", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.