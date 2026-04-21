Песков ответил на вопрос о прекращении транзита нефти Казахстана в Германию
13:24 21.04.2026
Песков ответил на вопрос о прекращении транзита нефти Казахстана в Германию

Песков перенаправил вопрос об остановке транзита нефти Казахстана в ФРГ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков перенаправил в соответствующие компании вопрос о якобы прекращении транзита нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в соответствующие компании вопрос о якобы прекращении транзита нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая.
"Этого я не знаю. Это нужно в нашу соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я не готов вам что-то ответить", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия якобы остановит транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая текущего года.
