Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, подчеркнул Песков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия в постоянном контакте с МАГАТЭ, в том числе в контексте ситуации в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что по делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более, что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне вопросов, которые именно касаются МАГАТЭ. в том числе и в контексте войны в Иране", - сказал Песков журналистам, комментируя тему избрания нового генсека ООН, в частности говоря о кандидатуре главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.