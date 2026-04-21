Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, подчеркнул Песков - РИА Новости, 21.04.2026
12:43 21.04.2026 (обновлено: 12:56 21.04.2026)
Песков: Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, в том числе по Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Диалог с МАГАТЭ актуален в том числе в контексте ситуации в Иране.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия в постоянном контакте с МАГАТЭ, в том числе в контексте ситуации в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что по делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более, что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне вопросов, которые именно касаются МАГАТЭ. в том числе и в контексте войны в Иране", - сказал Песков журналистам, комментируя тему избрания нового генсека ООН, в частности говоря о кандидатуре главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Песков прокомментировал вопрос о возможных ядерных учениях Франции и Польши
Вчера, 12:42
 
В миреРоссияДмитрий ПесковИранРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
