Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Панжинский, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере, заявил, что олимпийских чемпионов по лыжным гонкам быстро забывают.
- По мнению Панжинского, в России более популярны футболисты, которые не добились значительных успехов, чем олимпийские чемпионы-лыжники.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Игр в Ванкувере Александр Панжинский заявил в интервью РИА Новости, что олимпийских чемпионов по лыжным гонкам быстро забывают, а ничего не добившихся футболистов знает вся Россия.
"Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает. Мы - другая история. Не знают даже олимпийских чемпионов. Или же быстро забывают", - отметил Панжинский.
Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.