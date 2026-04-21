14:33 21.04.2026 (обновлено: 14:40 21.04.2026)
Панжинский: в России ничего не добившихся футболистов ценят выше лыжников

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Александр Панжинский на тренировке
Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке. Архивное фото
  • Александр Панжинский, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере, заявил, что олимпийских чемпионов по лыжным гонкам быстро забывают.
  • По мнению Панжинского, в России более популярны футболисты, которые не добились значительных успехов, чем олимпийские чемпионы-лыжники.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Игр в Ванкувере Александр Панжинский заявил в интервью РИА Новости, что олимпийских чемпионов по лыжным гонкам быстро забывают, а ничего не добившихся футболистов знает вся Россия.
"Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает. Мы - другая история. Не знают даже олимпийских чемпионов. Или же быстро забывают", - отметил Панжинский.
Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.
Панжинский не уверен, что Большунов выиграл бы хоть одно золото на ОИ-2026
Вчера, 11:39
 
Лыжные гонкиСпортВанкуверРоссияАлександр Панжинский
 
