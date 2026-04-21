Россиянам назвали бюджетные страны для отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина рассказала, что бюджетный отдых для россиян возможен во Вьетнаме, Китае и Грузии.
- При использовании перелетов с пересадками есть возможность сформировать достаточно бюджетные туры в Китай и на остров Хайнань.
- Любовь Воронина также выделила Грузию, Абхазию и Узбекистан как направления с привлекательной стоимостью отдыха.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россияне могут сравнительно дешево отдохнуть на многих направлениях, например во Вьетнаме, Китае или Грузии, рассказала РИА Новости управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
"При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой", — сказала она.
По словам эксперта, если во Вьетнаме бронировать только размещение, то можно найти отели с ценой около 200 долларов на двоих за десять ночей. Питание и посещение ресторанов тоже обойдется дешево.
Среди других направлений собеседница агентства выделила Грузию, Абхазию и Узбекистан. Так, по оценке сервиса "Слетать.ру", тур во Вьетнам на двоих на семь ночей (вылет во второй половине мая из Москвы, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками) будет стоить от 134,5 тысячи рублей, в Китай — от 108,9 тысячи, в Грузию — от 78,2 тысячи, в Узбекистан — от 66,8 тысячи, а в Абхазию — от 59,5 тысячи.
