Путина попросили снять возрастные ограничения для муниципальных служащих

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений нахождения на муниципальной службе сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.
Путин во вторник провел совещание с главами российских муниципальных образований.
По словам Данильченко, в исторических регионах много мудрых и опытных сотрудников, которые хотели бы продолжать служить Родине, а в каждой муниципальной команде человек, имеющий опыт работы - "на вес золота".
"У нас в исторических регионах, Владимир Владимирович, к сожалению, есть ограничения нахождения на муниципальной службе - 70 лет... И нам хотелось бы... рассмотреть возможность снять эти ограничения", - заявила Данильченко в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
Президент РФ поддержал предложение Данильченко.
"Давайте так сделаем... Ситуация действительно непростая, согласен с вами. Ограничения можно снять", - сказал глава государства.