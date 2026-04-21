Путина попросили снять возрастные ограничения для муниципальных служащих

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений нахождения на муниципальной службе сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.

"Давайте так сделаем... Ситуация действительно непростая, согласен с вами. Ограничения можно снять", - сказал глава государства.