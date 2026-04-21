17:40 21.04.2026
Путина попросили снять возрастные ограничения для муниципальных служащих

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко попросила Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений на нахождение на муниципальной службе для сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.
  • Она обосновала свою просьбу тем, что в исторических регионах много опытных сотрудников, которые хотели бы продолжать служить Родине.
  • Путин поддержал предложение Данильченко о снятии ограничений.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность снятия ограничений нахождения на муниципальной службе сотрудников, достигших 70 лет, в исторических регионах.
Путин во вторник провел совещание с главами российских муниципальных образований.
По словам Данильченко, в исторических регионах много мудрых и опытных сотрудников, которые хотели бы продолжать служить Родине, а в каждой муниципальной команде человек, имеющий опыт работы - "на вес золота".
"У нас в исторических регионах, Владимир Владимирович, к сожалению, есть ограничения нахождения на муниципальной службе - 70 лет... И нам хотелось бы... рассмотреть возможность снять эти ограничения", - заявила Данильченко в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
Президент РФ поддержал предложение Данильченко.
"Давайте так сделаем... Ситуация действительно непростая, согласен с вами. Ограничения можно снять", - сказал глава государства.
ОбществоРоссияГалина ДанильченкоВладимир Путин
 
 
