В ОАЭ резко вырос интерес к русскому языку
05:59 21.04.2026
В ОАЭ резко вырос интерес к русскому языку

Башкин: интерес к русскому языку в ОАЭ связан с развитием сотрудничества

© AP Photo / Kamran Jebreili — Туристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ОАЭ вырос интерес к русскому языку, заявил представитель Россотрудничества в ОАЭ Александр Башкин.
  • Это связано с увеличением русскоязычного населения и расширением отношений между Россией и ОАЭ, а также с значимыми событиями, такими как полет эмиратского космонавта в космос.
  • В ОАЭ проводятся мероприятия по укреплению позиций русского языка, такие как олимпиады по русскому языку среди школьников и "Тотальный диктант".
ДУБАЙ, 21 апр - РИА Новости. Интерес к русскому языку вырос в ОАЭ не только за счет прироста русскоязычного населения, но и из-за повышения интереса местных жителей и граждан других стран ко всему русскому и российскому, заявил в беседе с РИА Новости представитель Россотрудничества в ОАЭ Александр Башкин.
"Конечно, это происходит в связи с большим увеличением прироста русскоязычных граждан из России, стран СНГ. Но популярность русского языка увеличивается не только за счет прироста русскоязычного населения, но и за счет повышения интереса местных граждан или граждан других стран ко всему русскому и российскому", - сказал он.
По его словам, это связано с расширением и укреплением отношений между Россией и ОАЭ, а также с серьезными значимыми событиями.
"В качестве примера - полет в космос эмиратского космонавта, который вызвал взрывной рост интереса к русскому языку и ко всему российскому. Понятно, что здесь широко представлены другие языки, официальные и языки резидентов, однако динамика интереса к русскому языку позитивная", - объяснил Башкин.
Первым космонавтом ОАЭ стал Хаззаа аль-Мансури, которого отправила в космос Россия 25 сентября 2019 года на корабле "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Он провел 8-дневную миссию на МКС, став первым арабским космонавтом, работавшим на станции.
Помимо того, что в ОАЭ представлены русские школы, образовательные центры, русский язык как предмет доступен и в международных учебных заведениях, отметил Башкин.
"Для того, чтобы интерес к русскому языку возрастал не только теоретически, но и практически, мы должны предоставлять такие возможности и для иностранцев. Мы, в свою очередь, должны быть готовы к тому, чтобы удовлетворять возрастающий спрос", - сказал собеседник агентства.
Среди мероприятий по укреплению позиций русского языка в ОАЭ он назвал олимпиады по русскому языку среди школьников и "Тотальный диктант", который состоялся 18 апреля.
"В деле продвижения русского языка Россотрудничество высоко ценит бережное и заинтересованное отношение к русскому языку со стороны русскоязычного сообщества, КСОРС (Ассоциация российских соотечественников в ОАЭ), общественных организаций. Они наша опора в этой теме", - заключил он.
В миреОАЭРоссияБайконур (город)Александр БашкинХаззаа аль-МансуриФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГ
 
 
