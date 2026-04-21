В ОАЭ резко вырос интерес к русскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ В ОАЭ вырос интерес к русскому языку, заявил представитель Россотрудничества в ОАЭ Александр Башкин.

Это связано с увеличением русскоязычного населения и расширением отношений между Россией и ОАЭ, а также с значимыми событиями, такими как полет эмиратского космонавта в космос.

В ОАЭ проводятся мероприятия по укреплению позиций русского языка, такие как олимпиады по русскому языку среди школьников и "Тотальный диктант".

ДУБАЙ, 21 апр - РИА Новости. Интерес к русскому языку вырос в ОАЭ не только за счет прироста русскоязычного населения, но и из-за повышения интереса местных жителей и граждан других стран ко всему русскому и российскому, заявил в беседе с РИА Новости представитель Россотрудничества в ОАЭ Александр Башкин.

"Конечно, это происходит в связи с большим увеличением прироста русскоязычных граждан из России , стран СНГ . Но популярность русского языка увеличивается не только за счет прироста русскоязычного населения, но и за счет повышения интереса местных граждан или граждан других стран ко всему русскому и российскому", - сказал он.

По его словам, это связано с расширением и укреплением отношений между Россией и ОАЭ , а также с серьезными значимыми событиями.

"В качестве примера - полет в космос эмиратского космонавта, который вызвал взрывной рост интереса к русскому языку и ко всему российскому. Понятно, что здесь широко представлены другие языки, официальные и языки резидентов, однако динамика интереса к русскому языку позитивная", - объяснил Башкин

Первым космонавтом ОАЭ стал Хаззаа аль-Мансури , которого отправила в космос Россия 25 сентября 2019 года на корабле "Союз МС-15" с космодрома Байконур . Он провел 8-дневную миссию на МКС, став первым арабским космонавтом, работавшим на станции.

Помимо того, что в ОАЭ представлены русские школы, образовательные центры, русский язык как предмет доступен и в международных учебных заведениях, отметил Башкин.

"Для того, чтобы интерес к русскому языку возрастал не только теоретически, но и практически, мы должны предоставлять такие возможности и для иностранцев. Мы, в свою очередь, должны быть готовы к тому, чтобы удовлетворять возрастающий спрос", - сказал собеседник агентства.

Среди мероприятий по укреплению позиций русского языка в ОАЭ он назвал олимпиады по русскому языку среди школьников и "Тотальный диктант", который состоялся 18 апреля.