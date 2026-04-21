Ученые реконструировали здание Старых Приказов Московского Кремля

© Фото : ФГБУ Институт археологии РАН Раскрытая в ходе раскопок 2019-2021 гг. часть Старых Приказов (XVI в.). Фото с запада, 2021 г.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Здание Старых Приказов Московского Кремля, возведенное в годы царствования Федора Ивановича, реконструировали ученые по вещественным остаткам, найденным во время раскопок в Большом Кремлевском сквере. Об этом сообщила заместитель директора Института археологии Российской академии наук, заведующая лабораторией архитектурной археологии Марина Вдовиченко во время выступления на научном семинаре, прошедшем в ИА РАН.

Исторический облик Старых Приказов, по словам археолога, восстановили по обнаруженным в раскопе элементам — арке фундаментно-цокольного уровня и частям прямоугольных филенок (заглубленных участков стены, имеющих обрамление). Исследователь отметила, что точной реконструкции подлежат лишь нижние уровни строения, однако найденные артефакты говорят о том, что Приказное здание XVI века отличалось смелыми и выразительными архитектурными решениями.

"Здание Приказов 1591 года было сооружено с использованием рациональных пространственных приемов, происходящих из ренессансной (эпохи Возрождения) архитектуры, и отличалось ордерным фасадным декором. Приказы XVI–XVII веков, ранее известные только по условным изображениям, обрели достоверную вещественность и точную привязку к месту в восточной части Кремля", — пояснила Вдовиченко.

Она добавила, что об уровне профессионального мастерства русских зодчих, возводивших Приказы, в первую очередь говорит цокольная арка-ниша — композиционный элемент арочной галереи в основании стен. Ее архивольт (наружное обрамление проема) аккуратно сложен из внутреннего ряда белокаменных блоков и внешней краснокирпичной обводки. Такое нарядное цветовое решение, указывает, со слов Вдовиченко, на возможность аркадного оформления фасада Приказов XVI века.

"Арочные галереи в основании стен появляются в русской архитектуре в последней четверти XV – начале XVI века, когда в Москву начали приезжать западноевропейские архитекторы. Этот выразительный прием, придающий зданию пространственность и легкость, с рубежа веков прочно входит в арсенал художественных средств русского зодчества", — подчеркнула археолог, добавив, что самый близкий аналог цокольной аркады Приказов 1591 года — арочные ниши южного ансамбля церкви Троицы в Хорошеве.

На ордерный облик Старых Приказов, идущий из архитектуры Возрождения, указывают, по сообщению ученого, найденные в раскопе белокаменные блоки с перспективными обломами (полочками). Они без труда определяются как элементы прямоугольных рамок на фасаде (филенок), которые традиционно использовались русскими зодчими XVI века при украшении зданий, сообщила Вдовиченко.

"В русской архитектуре XVI века ряды ширинок (филенок) составляли горизонтальный пояс, оформлявший парапеты галереи и межэтажные уровни. Размещение ширинок на фасадах Старых Приказов соответствует стилистике своего времени, и археологический контекст доказывает, что они, скорее всего, принадлежали зданию XVI века", — уточнила она.

Археолог также отметила, что представление об облике Приказов XVI века можно получить не только по реконструкции. Ближайшими аналогами кремлевского здания выступают белокаменные порталы Копытенской и Никольской башен Смоленской крепости, возведенных, как и приказное здание 1591 года, на рубеже XVI–XVII веков (с 1595 по 1602 год под руководством зодчего Федора Коня. — Прим. ред.).

"Весь архитектурный строй крепости — от гигантских фасадных арок до искусно выполненных тонких обломов филенчатых ниш — идеально соотносится с теми архитектурными фрагментами Старых Приказов, которые были раскрыты в археологическом раскопе", — резюмировала Вдовиченко.