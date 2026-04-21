НАТО обеспокоена российскими подлодками на севере Атлантики, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО обеспокоена из-за российских подлодок в северной части Атлантического океана, пишет Блумберг.

Попытки альянса отследить их напоминают противостояние времен холодной войны, добавляет агентство.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. НАТО обеспокоена из-за российских подлодок в северной части Атлантического океана, попытки альянса отследить их напоминают противостояние времен холодной войны, пишет агентство Блумберг

"НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана времен холодной войны, только с новыми и все более сложными технологиями", - говорится в публикации Блумберг.

Как заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, НАТО вынуждена "24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году" следить за российскими субмаринами.

"Британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки", - добавил он.