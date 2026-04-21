НАТО обеспокоена российскими подлодками на севере Атлантики, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2026
12:11 21.04.2026
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. НАТО обеспокоена из-за российских подлодок в северной части Атлантического океана, попытки альянса отследить их напоминают противостояние времен холодной войны, пишет агентство Блумберг.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Британия с Норвегией наращивают присутствие на севере Атлантического океана и в Арктике. По его словам, там стоит ожидать провокаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
"НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана времен холодной войны, только с новыми и все более сложными технологиями", - говорится в публикации Блумберг.
Как заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, НАТО вынуждена "24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году" следить за российскими субмаринами.
"Британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
