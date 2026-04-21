НАТО сохранит приверженность ДНЯО, говорится в заявлении

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. НАТО останется ядерным альянсом, сохранит приверженность договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении альянса к обзорной конференции ДНЯО.
"Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом. Основная цель ядерного потенциала НАТО - сохранять мир, предотвращать принуждение и сдерживать агрессию. Союзники всегда соблюдали свои обязательства в рамках ДНЯО и продолжат это делать", - указывается в документе.