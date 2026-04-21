Пожизненно осужденный россиянин просит освободить его по УДО

06:30 21.04.2026 (обновлено: 06:31 21.04.2026)
Пожизненно осужденный россиянин попросил об УДО после 29 лет в колонии

Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Давуд Магомедов, осужденный на пожизненное лишение свободы, спустя почти 29 лет в колонии особого режима попросил об условно-досрочном освобождении.
  • В рассмотрении ходатайства об УДО Магомедову было отказано, но он обжаловал это решение.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожизненно осужденный россиянин спустя почти 29 лет в колонии особого режима попросил освободить его от наказания по УДО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд Республики Дагестан летом 1997 года приговорил на тот момент 31-летнего Давуда Магомедова к смертной казни и конфискации имущества, на основании указа "О помиловании осужденных к смертной казни" наказание заменили на пожизненное лишение свободы. Его признали виновным в убийствах, краже, разбое, попытке побега из мест лишения свободы и бандитизме.
Больше половины срока он провел в исправительной колонии особого режима "Белый медведь" в Пермском крае, пока не был переведен в ИК "Полярная сова" в ЯНАО, еще одно учреждение особого режима.
Как следует из судебных материалов, теперь уже шестидесятилетний Магомедов добивается условно-досрочного освобождения от наказания. Пожизненные осужденные, согласно закону, могут рассчитывать на УДО после того, как фактически отбыли не менее 25 лет лишения свободы. На практике такие прошения удовлетворяются крайне редко.
В рассмотрении ходатайства осужденному в настоящий момент отказано, он обжаловал это решение, подчеркивается в материалах.
