Пожизненно осужденный россиянин просит освободить его по УДО

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожизненно осужденный россиянин спустя почти 29 лет в колонии особого режима попросил освободить его от наказания по УДО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из судебных материалов, теперь уже шестидесятилетний Магомедов добивается условно-досрочного освобождения от наказания. Пожизненные осужденные, согласно закону, могут рассчитывать на УДО после того, как фактически отбыли не менее 25 лет лишения свободы. На практике такие прошения удовлетворяются крайне редко.