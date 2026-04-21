05:32 21.04.2026
Делегация МВД России прибыла в Пхеньян с визитом

© РИА Новости / POOL
21.04.2026
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация МВД России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР.
  • В Пхеньянском международном аэропорту были подняты государственные флаги двух стран, а у здания аэровокзала выстроился почетный караул Корейской народной армии.
СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Делегация министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, российская делегация прибыла в столицу КНДР 20 апреля.
"Делегацию встретили министр общественной безопасности КНДР Пан Ду Соп, представители соответствующих ведомств, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха, а также сотрудники посольства", - пишет ЦТАК.
Сообщается, что в Пхеньянском международном аэропорту были подняты государственные флаги двух стран, а у здания аэровокзала выстроился почетный караул Корейской народной армии.
Во время церемонии встречи сотрудница органов безопасности КНДР вручила Колокольцеву букет цветов.
В миреКНДРПхеньянВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Корейская народная армия
 
 
