Делегация МВД России прибыла в Пхеньян с визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация МВД России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР.
- В Пхеньянском международном аэропорту были подняты государственные флаги двух стран, а у здания аэровокзала выстроился почетный караул Корейской народной армии.
СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Делегация министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, российская делегация прибыла в столицу КНДР 20 апреля.
"Делегацию встретили министр общественной безопасности КНДР Пан Ду Соп, представители соответствующих ведомств, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха, а также сотрудники посольства", - пишет ЦТАК.
Сообщается, что в Пхеньянском международном аэропорту были подняты государственные флаги двух стран, а у здания аэровокзала выстроился почетный караул Корейской народной армии.
Во время церемонии встречи сотрудница органов безопасности КНДР вручила Колокольцеву букет цветов.
