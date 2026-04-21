Стала известна причина смерти актера Рамиля Мубинова

Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет, сообщили РИА Новости в семье актера.

Мубинов снялся в более чем в 56 кинокартинах, широкую известность ему принесли роли в сериалах "Реальные пацаны" (2010), "Мажор" (2018), "Мистер Нокаут" (2022), "Праздники-3" (2025), "Букины-2" (2025), Молодежка" (2026) и многие другие.