Умер актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет, сообщили РИА Новости в семье артиста.
«
"Похоронили его в воскресенье, на пригородном кладбище Ульяновска. Сегодня уже неделя, как он умер", - сказала собеседница агентства.
Мубинов родился в 1985 году, в 2012 году окончил актёрское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета (филиал РАТИ, мастерская К. Шадько). Он также учился на режиссёрском факультете в Театральном институте им. Б.В. Щукина, после чего служил в Московском театре "Et Cetera" под руководством Александра Калягина и театре им. Владимира Маяковского.
Мубинов снялся в более чем в 56 кинокартинах, широкую известность ему принесли роли в сериалах "Реальные пацаны" (2010), "Мажор" (2018), "Мистер Нокаут" (2022), "Праздники-3" (2025), "Букины-2" (2025), Молодежка" (2026) и многие другие.