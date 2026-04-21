13:43 21.04.2026 (обновлено: 13:48 21.04.2026)
Умер актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов

© Фото : соцсети Рамиля Мубинова
  • Актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.
  • Похороны состоялись 19 апреля в Ульяновске.
  • Мубинов снялся в более чем 56 кинокартинах, широкую известность ему принесли роли в сериалах "Реальные пацаны", "Мажор" и "Мистер Нокаут".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Актер сериала "Реальные пацаны" Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет, сообщили РИА Новости в семье артиста.
«
"Похоронили его в воскресенье, на пригородном кладбище Ульяновска. Сегодня уже неделя, как он умер", - сказала собеседница агентства.
Мубинов родился в 1985 году, в 2012 году окончил актёрское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета (филиал РАТИ, мастерская К. Шадько). Он также учился на режиссёрском факультете в Театральном институте им. Б.В. Щукина, после чего служил в Московском театре "Et Cetera" под руководством Александра Калягина и театре им. Владимира Маяковского.
Мубинов снялся в более чем в 56 кинокартинах, широкую известность ему принесли роли в сериалах "Реальные пацаны" (2010), "Мажор" (2018), "Мистер Нокаут" (2022), "Праздники-3" (2025), "Букины-2" (2025), Молодежка" (2026) и многие другие.
 
