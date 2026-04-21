Самолет МЧС доставит в Москву 73 россиянина из Бейрута

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России, доставивший в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи, обратным рейсом привезет в Москву 73 россиянина, в том числе 33 ребёнка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что на территорию России прибудут 73 человека, в том числе 33 ребёнка. В полете их сопровождают врачи отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России.
"Вывоз российских граждан организован в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - отмечает ведомство.
