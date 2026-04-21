15:00 21.04.2026
Самолет МЧС доставит в Москву 73 россиянина из Бейрута

Самолет МЧС доставит в Москву 73 россиянина, в том числе 33 ребёнка, из Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет МЧС доставит в Москву из Бейрута 73 россиянина, пожелавших покинуть зону военного конфликта.
  • Среди прибывающих — 33 ребенка.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России, доставивший в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи, обратным рейсом привезет в Москву 73 россиянина, в том числе 33 ребёнка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Бейрута в Москву с гражданами РФ и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на территорию России прибудут 73 человека, в том числе 33 ребёнка. В полете их сопровождают врачи отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России.
"Вывоз российских граждан организован в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина", - отмечает ведомство.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
СМИ: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан
18 апреля, 00:10
 
РоссияБейрутМоскваВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76
 
 
