Самолет МЧС доставит в Москву 73 россиянина из Бейрута

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России, доставивший в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи, обратным рейсом привезет в Москву 73 россиянина, в том числе 33 ребёнка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.