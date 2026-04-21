13:01 21.04.2026 (обновлено: 13:10 21.04.2026)
На Сокольнической линии метро Москвы восстановили движение

Дептранс: на красной линии метро Москвы восстановили движение после инцидента

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПассажиры на станции Московского метрополитена "Чистые пруды" во время остановки движения поездов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановили после инцидента.
  • Поезда следуют по всем участкам линии, интервалы сокращаются.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено после инцидента, поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Восстановительные работы завершены - специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры, по путям прошёл пробный поезд без пассажиров. Все системы работают в штатном режиме. Движение на всей Сокольнической линии восстановлено. Поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пересадки на станции Сокольнической линии снова открыты.
