В Москве возбудили дело против водителя, устроившего смертельное ДТП

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против водителя Mercedes, в состоянии опьянения устроившей смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, женщина задержана, сообщает столичный главк МВД.

"Водитель автомобиля "Мерседес" задержана, в отношении нее следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в канале московской полиции на платформе Max

Установлено, что 20 апреля в 23.05 в районе дома №13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Водитель Mercedes 1996 года рождения, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего электровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, и, наехав на дорожное ограждение, иномарка совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами", отмечается в релизе.

"В результате ДТП погибли два человека - велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств. Два человека обращались за медицинской помощью", - добавили в главке.

Столичная прокуратура ранее сообщала, что пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.

По данным столичного дептранса, Mercedes не имел государственных регистрационных знаков.