10:33 21.04.2026 (обновлено: 10:47 21.04.2026)
В Москве возбудили дело против водителя, устроившего смертельное ДТП

  • В Москве возбудили дело против водителя Mercedes, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельное ДТП на Садовом кольце.
  • В результате аварии погибли два человека, еще двое обратились за медицинской помощью.
  • Водителя автомобиля задержали, ей грозит наказание по ч. 6 ст. 264 УК РФ — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против водителя Mercedes, в состоянии опьянения устроившей смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, женщина задержана, сообщает столичный главк МВД.
"Водитель автомобиля "Мерседес" задержана, в отношении нее следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в канале московской полиции на платформе Max.
Установлено, что 20 апреля в 23.05 в районе дома №13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Водитель Mercedes 1996 года рождения, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего электровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, и, наехав на дорожное ограждение, иномарка совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами", отмечается в релизе.
"В результате ДТП погибли два человека - велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств. Два человека обращались за медицинской помощью", - добавили в главке.
Столичная прокуратура ранее сообщала, что пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.
По данным столичного дептранса, Mercedes не имел государственных регистрационных знаков.
По ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек, совершенное лицом в состоянии опьянения) наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.
