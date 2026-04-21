Посол России рассказала, как изменятся отношения с Болгарией при Радеве

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отношения России и Болгарии могут точечно улучшиться, если пост премьера страны займет лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" и экс-президент Румен Радев, но глобальной нормализации ожидать не стоит, считает посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

"Несмотря на санкции, остаются серые зоны взаимодействия в торговле: сельское хозяйство и удобрения, отдельные промышленные товары, фармацевтика, очень важный элемент - это логистика в Черном море. Здесь речь не идет о возобновлении масштабной торговли, а о точечной нормализации там, где это разрешено", - добавила посол.