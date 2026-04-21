Посол России рассказала, как изменятся отношения с Болгарией при Радеве - РИА Новости, 21.04.2026
11:46 21.04.2026 (обновлено: 11:58 21.04.2026)
Посол России рассказала, как изменятся отношения с Болгарией при Радеве

Митрофанова: отношения России и Болгарии могут улучшиться, но не нормализоваться

© iStock.com / Nikolay PandevГород София в Болгарии
Город София в Болгарии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© iStock.com / Nikolay Pandev
Город София в Болгарии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова считает, что отношения Москвы и Софии могут точечно улучшиться, если пост премьера страны займет Румен Радев.
  • По мнению Митрофановой, возможна точечная нормализация отношений в сферах, где это разрешено, например, в сельском хозяйстве, логистике в Черном море и других областях, несмотря на санкции ЕС.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отношения России и Болгарии могут точечно улучшиться, если пост премьера страны займет лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" и экс-президент Румен Радев, но глобальной нормализации ожидать не стоит, считает посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля. На них побеждает избирательный блок "Прогрессивная Болгария", возглавляемый Радевым. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине и возвращение к дипломатии.
"Если гипотетическая линия Румена Радева на прагматичный диалог получит какое-то развитие, то речь почти наверняка не будет идти о большой геополитике, а о взаимовыгодных вопросах, которые не ломают обязательства Болгарии в рамках Европейского союза и НАТО", - сказала Митрофанова в интервью ИС "Вести".
Посол предположила, что одним из таких шагов могло бы стать налаживание контактов по линии МИД двух стран или хотя бы посольств. Другой взаимовыгодный вопрос, по оценке Митрофановой, - это безопасность в Черном море. Стратегически важной остается тема энергетики, будь то обслуживание и топливо для АЭС "Козлодуй" или контракты по поставкам газа и нефти. Однако санкции ЕС и курс союза на диверсификацию поставок делают невозможным возврат к былому сотрудничеству, отметила дипломат.
"Несмотря на санкции, остаются серые зоны взаимодействия в торговле: сельское хозяйство и удобрения, отдельные промышленные товары, фармацевтика, очень важный элемент - это логистика в Черном море. Здесь речь не идет о возобновлении масштабной торговли, а о точечной нормализации там, где это разрешено", - добавила посол.
По конституции Болгарии, кандидат на должность премьера страны выдвигается самой многочисленной парламентской группой. Президент поручает ему сформировать правительство. Если кандидат успешно справляется с задачей, президент предлагает парламенту избрать кандидата премьером.
