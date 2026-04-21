Минпромторг определил размеры техсбора на ноутбуки и смартфоны

Минпромторг определил размеры технологического сбора на технику: 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с беспроводной трубкой и 25 рублей на прочие телефонные аппараты.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ определил размеры технологического сбора на технику для производителей и импортеров - 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с беспроводной трубкой и 25 рублей на прочие телефонные аппараты, следует из проекта распоряжения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В случае одобрения проекта кабмином изменения заработают с 1 сентября 2026 года.

Минпромторг России подтверждает, что работа в указанном направлении ведется, в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций", - подтвердили РИА Новости в министерстве.

Согласно схеме взаимодействия при уплате технологического сбора, с которой ознакомилось агентство, импортеры и все производители должны подать сведения в систему "Честный знак" для выпуска кодов маркировки. Далее - для импортеров - в ФТС направляется таможенная декларация с кодами маркировки и после происходит расчет суммы техсбора. У производителей же сумма техсбора рассчитывается сразу.

После осуществления оплаты импортерами и производителями и поступления данных о платеже в систему в оборот вводятся коды маркировки, которые позволяют реализовать товар на рынке.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей.