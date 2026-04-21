Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией

Он считает, что дело не в отношении Трампа к европейцам и не в конфликте с Ираном, а в том, что Вашингтону просто не нужна Европа.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что США "впрягутся" за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией.

Медведев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассуждает о том, сработает ли статья 5 Вашингтонского договора и вступятся ли США за Европу в случае гипотетического начала конфликта с Россией

"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет", - написал он.

Медведев уточняет, что дело отнюдь не в "критическом отношении Трампа к европейцам" и даже не в нынешнем конфликте с Ираном , на который уходят все силы США, Вашингтону просто не нужна Европа.

Сам вопрос о возможности конфликта Европы с Россией зампред Совбеза РФ называет непраздным, на фоне заявлений европейских лидеров, которые "разгоняют тему войны с нашей страной".