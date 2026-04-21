Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией - РИА Новости, 21.04.2026
13:58 21.04.2026
Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией

Медведев усомнился, что США впрягутся за Европу в случае конфликта с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией.
  • Он считает, что дело не в отношении Трампа к европейцам и не в конфликте с Ираном, а в том, что Вашингтону просто не нужна Европа.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что США "впрягутся" за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассуждает о том, сработает ли статья 5 Вашингтонского договора и вступятся ли США за Европу в случае гипотетического начала конфликта с Россией?
"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет", - написал он.
Медведев уточняет, что дело отнюдь не в "критическом отношении Трампа к европейцам" и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США, Вашингтону просто не нужна Европа.
Сам вопрос о возможности конфликта Европы с Россией зампред Совбеза РФ называет непраздным, на фоне заявлений европейских лидеров, которые "разгоняют тему войны с нашей страной".
"Франция и Польша - как нынешние передовики милитаристской русофобии - даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. Плюс производство БПЛА для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте", - добавил он.
