Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что США "впрягутся" за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассуждает о том, сработает ли статья 5 Вашингтонского договора и вступятся ли США за Европу в случае гипотетического начала конфликта с Россией?
"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет", - написал он.
Медведев уточняет, что дело отнюдь не в "критическом отношении Трампа к европейцам" и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США, Вашингтону просто не нужна Европа.
Сам вопрос о возможности конфликта Европы с Россией зампред Совбеза РФ называет непраздным, на фоне заявлений европейских лидеров, которые "разгоняют тему войны с нашей страной".