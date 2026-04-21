Минпросвещения проведет мониторинг оснащения медкабинетов в школах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет в первом полугодии 2026 года мониторинг оснащения и кадрового обеспечения медицинских кабинетов в образовательных организациях, следует из ответа Минздрава на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым 17 декабря 2025 года направили обращение в Минздрав с инициативой вернуть медицинских работников в детские сады и школы.
"Согласно информации, представленной Минпросвещения России, ведомством разработан проект формы мониторинга "Сведения об оснащении и кадровом обеспечении медицинских блоков (кабинетов) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" (далее – мониторинг)", - сказано в документе.
Уточняется, что проведение мониторинга запланировано на первое полугодие 2026 года.
Отмечается, что в результате мониторинга будут получены актуальные данные о наличии медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах с разбивкой по зданиям школ и дошкольных корпусов; детских садах, находящихся в городских и сельских поселениях.
Кроме того, в результате мониторинга будут получены данные с учетом получателя лицензии на осуществление медицинской деятельности и кадрового обеспечения медицинских пунктов.