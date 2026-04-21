Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения проведет мониторинг оснащения медкабинетов в школах - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 21.04.2026
Минпросвещения проведет мониторинг оснащения медкабинетов в школах и детсадах

Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ проведет мониторинг оснащения и кадрового обеспечения медицинских кабинетов в образовательных организациях.
  • Мониторинг запланирован на первое полугодие 2026 года.
  • В результате мониторинга будут получены актуальные данные о наличии медицинских кабинетов и кадровом обеспечении в образовательных организациях.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет в первом полугодии 2026 года мониторинг оснащения и кадрового обеспечения медицинских кабинетов в образовательных организациях, следует из ответа Минздрава на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым 17 декабря 2025 года направили обращение в Минздрав с инициативой вернуть медицинских работников в детские сады и школы.
"Согласно информации, представленной Минпросвещения России, ведомством разработан проект формы мониторинга "Сведения об оснащении и кадровом обеспечении медицинских блоков (кабинетов) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" (далее – мониторинг)", - сказано в документе.
Уточняется, что проведение мониторинга запланировано на первое полугодие 2026 года.
Отмечается, что в результате мониторинга будут получены актуальные данные о наличии медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах с разбивкой по зданиям школ и дошкольных корпусов; детских садах, находящихся в городских и сельских поселениях.
Кроме того, в результате мониторинга будут получены данные с учетом получателя лицензии на осуществление медицинской деятельности и кадрового обеспечения медицинских пунктов.
ОбществоРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала