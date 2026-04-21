Спецборт МЧС доставил в Бейрут гуманитарную помощь

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи для населения Ливана, пострадавшего в результате военного конфликта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи. Российские спасатели передали передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки уполномоченным представителям правительства Ливана", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что проведение гуманитарной операции осуществлено в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и находилось на личном контроле главы МЧС РФ Александра Куренкова.