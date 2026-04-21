Бышовец оценил матчи сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:06 21.04.2026 (обновлено: 15:34 21.04.2026)
Бышовец оценил матчи сборной России по футболу

Бышовец: матчи сборной России не дают реальной оценки уровня наших футболистов

© РИА Новости / Александр Вильф
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Анатолий Бышовец. Архивное фото
  • Анатолий Бышовец заявил, что товарищеские матчи сборной России с соперниками не самого высокого уровня не позволяют оценить реальный уровень возможностей футболистов.
  • Бышовец отметил, что после возвращения к международным матчам российским игрокам будет непросто столкнуться с другим уровнем подготовки и сопротивляемости оппонентов.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР, экс-главный тренер национальной команды Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что товарищеские матчи сборной России с соперниками не самого высокого уровня не позволяют оценить реальный уровень возможностей футболистов.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО. Команде Валерия Карпина приходится проводить игры со сборными, которые в рейтинге ФИФА далеки от ведущих позиций. По сообщениям СМИ, 5 июня сборная России в Москве встретится с командой Буркина-Фасо.
"Я думаю, что многое зависит от уровня наших соперников. И, в первую очередь, мотивация. Но вызов в национальную сборную, знакомство с тренерами и игроками уже сами по себе хорошо стимулируют молодых футболистов. Сильные соперники нам необходимы для переосмысления своих возможностей и роста. Есть положительный момент в том, что игроки проявляют себя в матчах с командами, с которыми играют сейчас, и побеждают их. Но, боюсь, что он не дает реальной оценки действительных возможностей наших футболистов. В том числе, и Алексея Батракова, и Ивана Облякова, и других, играющих в России", - сказал Бышовец.
"Потому что после возвращения к международным матчам нашим игрокам придется столкнуться с совсем другим уровнем подготовки и сопротивляемости оппонентов. Когда, например, ты будешь играть против хорошего защитника или полузащитника. Чем выше цена ответственности, тем больше все зависит от личностных качеств игрока и уверенности в себе. Нашей команде будет непросто", - отметил собеседник агентства.
