Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Макса".

"Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта", - говорится в комментарии пресс-службы.

Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках.

Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что онлайн-платформа Мах сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке.