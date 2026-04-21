Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны - РИА Новости, 21.04.2026
19:22 21.04.2026
Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны

РИА Новости: названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны

Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
  • Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны и будут использоваться в официальных коммуникациях и брендинге.
  • Международное название необходимо, так как мессенджер развивается на зарубежных рынках.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Макса".
"Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта", - говорится в комментарии пресс-службы.
Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках.
Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что онлайн-платформа Мах сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке.
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
