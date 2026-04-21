Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 21.04.2026 (обновлено: 15:27 21.04.2026)
"Макс" запустит опросы в групповых чатах и комментарии в каналах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная цифровая платформа "Макс" планирует запустить опросы в групповых чатах и комментарии в каналах.
  • Пользователи "Макс" также смогут создавать собственные стикерпаки.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальная цифровая платформа "Макс" планирует запустить опросы в групповых чатах и комментарии в каналах, россияне также смогут создавать собственные стикерпаки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами разработчиков мессенджера.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
"Опросы в группах и стикерпаки должны появиться в апреле, комментарии в каналах "Макс" тестируются, но появятся позже", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, разработчики планируют запустить новую функциональность в чатах до майских праздников, комментарии в каналах - до лета.
В пресс-службе "Макс" воздержались от комментариев по срокам, отметив, что ведут активную работу в этих направлениях.
На начало апреля в "Макс" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
Мессенджер МаксОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала