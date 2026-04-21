"Макс" запустит опросы в групповых чатах и комментарии в каналах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальная цифровая платформа "Макс" планирует запустить опросы в групповых чатах и комментарии в каналах, россияне также смогут создавать собственные стикерпаки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами разработчиков мессенджера.
"Опросы в группах и стикерпаки должны появиться в апреле, комментарии в каналах "Макс" тестируются, но появятся позже", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, разработчики планируют запустить новую функциональность в чатах до майских праздников, комментарии в каналах - до лета.
В пресс-службе "Макс" воздержались от комментариев по срокам, отметив, что ведут активную работу в этих направлениях.
На начало апреля в "Макс" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
