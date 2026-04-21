Рейтинг@Mail.ru
Мэр Махачкалы доложил Путину о восстановлении работы электроподстанций
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 21.04.2026
Мэр Махачкалы доложил Путину о восстановлении работы электроподстанций

Салавов: в Махачкале восстановили работу электроподстанций и очистных сооружений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов доложил Владимиру Путину о восстановлении работы объектов жизнеобеспечения, включая электроподстанции и очистные сооружения.
  • Городские службы проводят очистку русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также ведут берегоукрепительные и дноукрепительные работы для устранения последствий подтоплений.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работа вышедших из строя из-за осадков объектов жизнеобеспечения в Махачкале, в том числе электроподстанций и очистных сооружений, восстановлена, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"На сегодняшний день восстановлена работа объектов жизнеобеспечения, это то, что касается электроподстанций, очистных сооружений, насосных станций", - рассказал Салавов на встрече президента России Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
Центральная улица в селе Адильотар, 13.04.2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин высказался о причинах паводков в Дагестане
Вчера, 16:09
Он сообщил, что городские службы проводят очистку русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка от мусора и растительности, которые мешают свободному течению воды, ведутся берегоукрепительные и дноукрепительные работы. Идет демонтаж самовольно возведенных переходов через эти реки.
Салавов также рассказал, что для устранения последствий подтоплений задействовано более 755 работников городских служб, 106 единиц специальной техники и более 1400 волонтеров. Созданы бригады, которые по заявкам пострадавших помогают им наладить быт.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков
Вчера, 15:45
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала