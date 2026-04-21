Мэр Махачкалы доложил Путину о восстановлении работы электроподстанций

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работа вышедших из строя из-за осадков объектов жизнеобеспечения в Махачкале, в том числе электроподстанций и очистных сооружений, восстановлена, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

"На сегодняшний день восстановлена работа объектов жизнеобеспечения, это то, что касается электроподстанций, очистных сооружений, насосных станций", - рассказал Салавов на встрече президента России Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.

Он сообщил, что городские службы проводят очистку русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка от мусора и растительности, которые мешают свободному течению воды, ведутся берегоукрепительные и дноукрепительные работы. Идет демонтаж самовольно возведенных переходов через эти реки.

Салавов также рассказал, что для устранения последствий подтоплений задействовано более 755 работников городских служб, 106 единиц специальной техники и более 1400 волонтеров. Созданы бригады, которые по заявкам пострадавших помогают им наладить быт.